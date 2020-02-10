2020/02/10 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..الفنانة المصرية «يسرا» بإطلالة جذابة فى حفل جوائز الأوسكار 2020 (المستقلة) – منى شعلان/ ظهرت النجمة المصرية، «يسرا» ، بإطلالة جذابة ، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والمقامة حاليا على مسرح دولبى، في هوليود ، وتشارك النجمة المصرية كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى.وكشفت أكاديمية الأوسكار اختيارها 36 فنانا لتقديم جوائز حفل الأوسكار، […]

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