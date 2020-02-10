2020/02/10 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رامي جمال يتصدر تريند «يوتيوب» بـ«سقف»..ويعلق: رزق من ربنا (المستقلة) – منى شعلان/تصدر فيديو كليب «سقف» للفنان المصري «رامي جمال» تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، واحتل المركز الأول بعد ساعات من طرحه ، كما حصد أكثر من مليون مشاهدة.أغنية «سقف» كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، وهي من ضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رامي جمال يتصدر تريند «يوتيوب» بـ«سقف».. ويعلق: رزق من ربنا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رامي جمال يتصدر تريند «يوتيوب» بـ«سقف».. ويعلق: رزق من ربنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).