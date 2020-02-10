2020/02/10 | 04:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..بث مباشر لحفل توزيع جوائز Oscars 2020 (المستقلة) – منى شعلان/ توافد عدد كبير من نجوم هوليوود ، على حفل توزيع «جوائز الأوسكار» فى نسخته الـ92 والمقام حاليا على مسرح دولبى.وتقدم وكالة الصحافة المستقلة خدمة البث المباشر للجمهور.وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار […]

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