إبراهيموفيتش يكشف سبب خسارة ميلان امام الانتر

2020/02/10 | 04:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أن فريقه انهار تمامًا، عقب تعادل إنتر (2-2) في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل النيراتزوري هدفين آخرين ليفوز (4-2)، اضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

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