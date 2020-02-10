2020/02/10 | 04:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..تحدي «الضغط» بين توم هانكس وضابط فى جوائز الأوسكار 2020 (المستقلة) – منى شعلان/ استطاع النجم الأمريكى «توم هانكس» خطف الأنظار إليه ، عند وصوله لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، حيث دعا أحد ضباط أمن الحفل إلى تحدى «الضغط» ، وبالفعل قام الثنائى بمجموعة من حركات الضغط، وسط تشجيع الحضور، ثم انتهيا وصافحه […]

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