محكمة القضاء الاداري تعيد الجزائري محافظاً لبغداد

2020/02/10 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيابطلت محكمة القضاء الاداري قرار مجلس محافظة بغداد القاضي بإقالة محافظ العاصمة السابق فلاح الجزائري.وكان مجلس محافظة بغداد قد صوت العام الماضي على الاستقالة التي قدمها المحافظ فلاح الجزائري من منصبه، وقد صدر قرار من القضاء بإعادته مرة اخرى لمنصبه.وصوت المجلس بعدها على انتخاب حمد جابر العطا محافظا جديدا بدلا من المستقيل فلاح الجزائري.

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