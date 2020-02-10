محافظ البصرة: الأسبوع المقبل سيشهد توزيع سندات الاراضي على المواطنين

2020/02/10 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجياعلنت الحكومة المحلية في البصرة، ان يوم الاثنين من الاسبوع المقبل (الموافق 17 من الشهر الجاري) سيشهد توزيع سندات الاراضي على المواطنين الذين ظهرت اسمائهم في القرعة الاولى التي شملت تخصيص (5000) قطعة ارض سكنية للمواطنين من اصل (20،000) قطعة ارض سكنية اعلن عنها وقت سابق. وقال رئيس لجنة السكن العليا اسعد العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنه سيتم توزيع تلك السندات في المدينة الرياضية . من جانبه اوضح مدير قسم الاسكان في ديوان المحافظة مهند يوسف يعقوب ان التوزيع سيكون الساعة (12) ظهراً بحضور المواطنين الذين ظهرت اسمائهم بالقرعة الالكترونية حصراً. يشار الى أن ديوان محافظة البصرة قد كشف في الـ3 من الشهر الجاري ، أسماء الفائزين في قرعة توزيع قطع الأراضي على المواطنين التي جرت في ديوان المحافظة، حيث إن الوجبة الأولى تضمنت 5000 مواطن والاحتياط 1000 مواطن من أصل 24000 متقدم على تلك الأراضي.

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