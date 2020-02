2020/02/10 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة..براد بيت يحصد جائزة الأوسكار فى تاريخه (المستقلة) – منى شعلان/ فاز الممثل الأمريكى، براد بيت بأوسكار أفضل ممثل مساعد لأول مرة في تاريخه عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood.وتنافس براد بيت مع جو بيكسي، The Irishman، أنطوني هوبكيز، The Two Popes، وآل باتشينو، The Irishman، وتوم هانكس، A Beautiful […]

