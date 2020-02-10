2020/02/10 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم Parasite يحصد أوسكار أفضل سيناريو أصلي (المستقلة) – منى شعلان/ حصد فيلم Parasite، جائزة أوسكار، أفضل سيناريو أصلي، في الدورة رقم 92، والفيلم من إخراج بونج جون هو، وكتبه مع جين وون هان.نافس الفيلم في نفس الفئة سيناريو فيلم 1917، الذي أخرجه سام ميندز، وشارك في كتابته مع كريستي ويلسون، وبطولة Dean-Charles Chapman, […]

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