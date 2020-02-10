2020/02/10 | 06:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..نجوم حفل الأوسكار معترضون لعدم ترشح أصحاب البشرة السمراء (المستقلة) – منى شعلان/ وجهت أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 ، انتقادات عدة لعدم وجود أي فنان صاحب بشرة ملونة في أي جائزة، كما اعترض عدد من نجوم هوليوود ، الحاضرين الحفل، على هذا الأمر.افتتحت المغنية جانيل مونيه حفل […]

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