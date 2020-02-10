2020/02/10 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (صور)..بيلي بوتر يثير الجدل من جديد بفستان وكعب عالي في الأوسكار (المستقلة) – ممدوح بليغ/ في إطلالة مثيرة للجدل كعادته، ظهر الممثل الأمريكي بيلي بورتر بلوك غريب من نوعه كما عود متابعيه في الأحداث الفنية الهامة، ومؤخرا أصبحت تميزه الفساتين النسائية، وهو ما ظهر به كذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكارز في دورتها الـ92.[…]

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