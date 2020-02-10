2020/02/10 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (صور)..الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما يفوز بجائزة الأوسكار (المستقلة) – ممدوح بليغ/ فاز فيلم “American Factory”، بجائزة الأوسكار جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، والفيلم من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، الذي أنتجه باراك أوباما بالإشتراك مع شبكة “Netflix”، والذي يعد أولى التجارب السينمائية للرئيس الأمريكي السابق.وعلّق باراك أوباما على فوز الفيلم بالجائزة، عبر […]

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