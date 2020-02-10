2020/02/10 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانة كويتية تعلن تطورا جديدا بقضية مريم حسين المستقلة / قالت الفنانة الكويتية مها محمد، إنه تم الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين من محبسها، بعد 10 أيام فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.وكانت مريم حسين، تنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، […]

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