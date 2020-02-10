2020/02/10 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (صور)..السورية وعد الخطيب توجه رسالة للعالم فى حفل الأوسكار 2020 (المستقلة) – منى شعلان/ خطفت المخرجة السورية وعد الخطيب، الأنظار فى حفل جوائز الأوسكار 2020 ، بسبب فستانها ، المنقوش عليه جملة باللغة العربية، وهى “تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة”.وترشح فيلم المخرجة السورية “من أجل سما”، ضمن قائمة أفضل فيلم وثائقي، […]

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