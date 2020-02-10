2020/02/10 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطاء عليك تجنبها عند قيادة سيارتك المستقلة / أحياناً، قد لا نكون على إدراك كامل بمدى قدراتنا في القيادة.فبالوقت الذي نعتبر أنفسنا بأننا نقود بشكل ممتاز، وربما من بين أفضل السائقين على الإطلاق، نكتشف أننا لسنا كذلك حقاً.فهناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها أثناء القيادة، دون أن ندرك.وتالياً وفقاً لموقع سترايف مي […]

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