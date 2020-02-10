2020/02/10 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوائد شراب الشعير المستقلة / يفضل الكثير من الناس شرب شراب الشعير المصنع والمتواجد بكثرة في السوبرماركت، وله العديد من النكهات والألوان، ولكن هل فكرت بماذا يمتاز هذا النوع من العصائر ومن ماذا يحضر، وما هي فوائده؟.إليك من مطبخ سيدتي بعض المعلومات الهامة عن شراب الشعير وفوائده: كيف يُصنع شراب الشعير؟ يُصنَع […]

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