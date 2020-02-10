الحشد والقوات العراقية تؤمن الحدود المشتركة مع سوريا

2020/02/10 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة حرس الحدود في العراق، تأمين الحدود المشتركة مع سوريا لمنع تسلّل الإرهابيين، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتجهيز الحدود بأحدث الكاميرات والكابلا...

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