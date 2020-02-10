لايبزيج الناجي الوحيد من نيران بايرن ميونيخ هذا الموسم

2020/02/10 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايبزيج يفرض نتيجة التعادل السلبي على بايرن ميونيخ ويصبح الناجي الوحيد من نيران الفريق البافاري هذا الموسم

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