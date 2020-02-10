2020/02/10 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلم الكورى Parasite يتصدر..القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020 (المستقلة) – منى شعلان/ انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، والذي أقيم على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وحصد النجم خواكين فينيكس، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “Joker”، بينما فازت النجمة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم “Judy”.[…]

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