2020/02/10 | 07:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتلال يقصف أهدافا في غزة المستقلة / قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الاثنين، عدة أهداف في مدينتي خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.وفي التفاصيل، فقد أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت بعدة صواريخ، الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وبحسب الإذاعة، فقد […]

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