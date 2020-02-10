2020/02/10 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلم الكورى Parasite يتصدر..ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2020 (المستقلة) – ممدوح بليغ/ منى شعلان/ انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، الذي أقيم على مسرح “دولبي” بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وجاءت القائمة الكاملة للجوائز، التي حقق فيها الفيلم الكوري الجنوبي Parasite مفاجلأة بفوزه بـ4 جوائز أوسكار، كالتالي: […]

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