2020/02/10 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 908 المستقلة / أعلنت بكين أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 908 أشخاص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 97 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.وبذلك يرتفع إلى 40,171 شخصا على الأقلّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين القارية (أي بدون […]

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