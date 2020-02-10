2020/02/10 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطورة نقص فيتامين С على الجسم المستقلة / يفقد الإنسان عندما يشعر بالتوتر خلال 20 دقيقة وأكثر 300 ملليغرام من حمض الاسكوربيك.وهذا يعني أن الغالبية يعانون من نقص فيتامين С.فما خطورة هذا النقص على جسم الإنسان؟ تقول إيرينا فيتشيرسكايا مؤلفة كتاب “100 وصفة لأطباق غنية بفيتامين С”: “إذا كان النظام الغذائي للشخص خاليا […]

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