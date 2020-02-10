2020/02/10 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 علاجا طبيعيا سهلا لتساقط الشعر المستقلة / نشرت مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها الكندية تقريرا، قدمت فيه بعض العلاجات الطبيعية والمنزلية، التي بإمكانك استخدامها لعلاج تساقط الشعر، بعضها يعمل على تنظيف فروة الرأس، والبعض الآخر يغذي الخلايا والبصيلات، ويحمل مزايا مطهرة ومقاومة للبكتيريا ومضادة للتأكسد.وقالت المجلة، في تقريرها إن من يعانون من تساقط […]

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