الصحة العالمية: فريق من خبراء دوليين يتجه للصين للتحقيق بشأن فيروس كورونا

2020/02/10 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

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