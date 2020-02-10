2020/02/10 | 08:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيكي سيتين مدرب برشلونة يبدي رضاه عن الأداء الدفاعي للفريق الكتالوني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم استقبال ثنائية أمام بيتيس.. سيتين راض عن دفاع برشلونة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم استقبال ثنائية أمام بيتيس.. سيتين راض عن دفاع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).