نجاح إطلاق قمر “ظفر” الإيراني بنسبة 90 بالمائة

2020/02/10 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت ايران باطلاق قمر “ظفر” الصناعي ليلة الأحد إلی الفضاء، بنسبة نجاح بلغت 90 في المائة.وقالت مصادر اعلامية ايرانية، اليوم الاثنين، انه “رغم نسبة النجاح المرتفعة لاطلاق القمر، لكنه واجه خللا في بلوغ السرعة اللازمة لوضعه في المدار، مشيرا الى، ان قمر “ظفر يمتلك تقنية وطنية وذلك في أصعب ظروف الحظر ومعارضة أمريکا وبعض […]

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