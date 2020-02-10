ناسا تستعد لرسم خارطة لقطبي الشمس


ناسا تستعد لرسم خارطة لقطبي الشمس
2020/02/10 | 08:28 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

تستعد إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لإرسال مسبار جديد صوب الشمس لإلقا...

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