مكافآت مالية للإبلاغ عن المصابين بكورونا في الصين

2020/02/10 | 08:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن المسؤولين الصينيين أصبحوا يائسين من إمكانية محاصرة انتشار فيروس كورونا الجديد، ما دفعهم للبحث عن حلول أخرى بما فيها دفع أموال من أجل الإبلاغ عن الإصابات.

وأعلنت مقاطعة هوبي التي تقع فيها مدينة ووهان مركز تفشي المرض، عن جائزة لمن يسلم نفسه من المصابين أو يبلغ عن شخص آخر لديه درجة حرارة مرتفعة.

ووفقا لإشعار رسمي من المقاطعة، فإن "أي شخص يعاني من حمى ويبلغ عن نفسه سيحصل على ألف يوان (142 دولارا)".

وذكر المنشور أن "هناك حوافز نقدية لمن يبلغ عن شخص مصاب بالفيروس أو درجة حرارته مرتفعة، وسيحصل على مكافأة قدرها 500 يوان (71 دولارا)".

وأشار الإعلان إلى أن "هذا العرض ساري من الأحد 9 شباط وحتى 18 شباط فقط".

وسجلت حالات الوفاة والإصابات بسبب الفيروس قفزة خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت بكين الاثنين أنّ "فيروس كورونا الجديد أودى بحياة 902 في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الفائتة".

وقالت السلطات الصحية في هوبي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء حصد خلال الساعات الـ24 الفائتة أرواح 91 شخصا وأصيب به 2618 شخصا إضافيا، ما يرفع عدد المصابين إلى حوالي 40 ألف حالة.

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