بعد 11 عاما.. الجوكر يحصل على الأوسكار مجدداً

2020/02/10 | 08:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بعد دوره الاستثنائي بشخصية "الجوكر"، فاز خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، مساء الأحد.

وتعد هذه أول مرة يفوز فيها خواكين فينيكس (45 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل، وسبق ترشيحه للجائزة 3 مرات في السابق.

وجسد فينيكس دور الجوكر بشكل استثنائي، وأظهر جانبا بعيوب نفسية وجسدية، غير مسبوق في شخصيات الجوكر السابقة، مما منحه إشادة عالمية كبيرة على الدور.

وهذه المرة الثانية التي تحقق فيها شخصية الجوكر جائزة الأوسكار، بعد أن حصل الممثل الأسترالي الراحل هيث ليجر على جائزة أفضل ممثل عن دور الجوكر في فيلم "باتمان دارك نايت" عام 2008.

وبالرغم من فوز الجوكر بالجائزة مرتين، إلا أن الشخصيتين لم تتشابهان كثيرا، فليجر جسد شخصية الجوكر بعد أن أصبح مجرما خطيرا، بينما مثل فينكس دور الجوكر أثناء اضطراباته النفسية وقبل صعوده لسلم الإجرام.

أفضل ممثلة

وحققت الممثلة رينيه زيلويغر جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "جودي"، الذي تطرق لحياة المغنية الأميركية الراحلة جودي غارلاند.

وسبق أن أحرزت زيلويغر (50 عاما) جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، في فيلم "كولد ماونتن" عام 2004، كما ترشحت لجائزة أفضل ممثلة مرتين بالسابق في 2002 و2003.

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