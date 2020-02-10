2020/02/10 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تفشل في عملية إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء المستقلة / أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، بفشل عملية إطلاق صاروخ لوضع القمر الاصطناعي “ظفر” في المدار.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله للتلفزيون الرسمي إن “الصاروخ تم إطلاقه بنجاح..وحققنا معظم أهدافنا”.وأضاف “… لكن القمر الاصطناعي ظفر لم يصل إلى […]

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