وزير بحكومة هادي ينعى ‘اتفاق الرياض’ ويهاجم الإمارات

2020/02/10 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الخلافات والاتهامات بين قوات “عبد ربه منصور هادي” المدعومة سعوديا، وقوات ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا.وقال وزير النقل في حكومة هادي “صالح الجبواني”، في تغريدة على “تويتر، إن “الإمارات وميليشياتها في عدن هم من أفشلوا اتفاق الرياض”.وكانت اللجنة السعودية المشرفة على تنفيذ “اتفاق الرياض” قد فشلت في ادخال قوات موالية […]

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