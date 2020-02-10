فنان عراقي يقيم معرضا فنيا له في مدينة مالمو السويدية

2020/02/10 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- مالمو- خاص اقام الفنان العراقي خالد الرواحي، معرضا فنيا له في مدينة مالمو السويدية.ولاقى المعرض ترحيبا كبيرا من قبل زواره، الذين اعجبوا باللوحات الفنية التي تركز على الانفعالات والحالات الانسانية.يشار الى ان مدينة مالموا السويدية، تحتضن الكثير من الفنانين والمثقفين العراقيين.

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