الشابندر: الصدر دمر التظاهرات .. وهذا سبب هجومي على المتظاهرين

2020/02/10 | 09:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي العراقي عزت الشابندر، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اخترق التظاهرات ودمرها على حد قوله، مبيناً أن الاحتجاجات تم اختراقها من الداخل والخارج.وقال الشابندر في مقابلة مع […]

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