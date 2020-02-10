دلور ميقري - المنزل المنحوس

2020/02/10 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري ما الذي كان يدفعني يومياً للمرور على الجسر الهائل، الفاصل بين جزئي المدينة الصغيرة، أين أقيم منذ أحد عشر عاماً، لولا أن شخصيتي نفسها منقسمة إلى جزأين؛ أحدهما جسدها في بلد الصقيع هذا، والآخر روحها في موطن الأطلس الدافئ؟الجسر نفسه، فظ المنظر بحديده واسمنته المسلح.لكن إطلالته لا بأس بها؛ إن كان على خطوط سكك الحديد المتشابكة، حيث القطارات الأنيقة تعبرُ بشكل دائب يوحي بأهمية موقع المدينة برغم صغره......

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