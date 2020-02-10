الحزب الشيوعي اللبناني - كلمة الحزب الشيوعي اللبناني في تأبين الرفيق المناضل حبيب فارس

2020/02/10 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني كلمة الحزب الشيوعي اللبناني ألقاها عضو المكتب السياسي الرفيق د.غسان ديبة في تأبين عضو اللجنة المركزية الرفيق المناضل حبيب فارس: أعزاؤنا عائلة ورفاق الفقيد حبيب فارسأهالي عيترون والجنوب الكرامالرفيق الأمين العام والرفاق والأصدقاء الأعزاء،اليوم نجتمع سوية في ذكرى اسبوع الرفيق حبيب فارس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني وعضو لجنة العلاقات الخارجية......

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