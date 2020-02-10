ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 908 والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا

2020/02/10 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فايروس” كورونا” الجديد في جميع انحاء البلاد الى 908 اشخاص، والمصابين الى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفايروس.وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الاثنين:” اعتبارا من منتصف ليل 9 شباط، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة تفيد […]

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