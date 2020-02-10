ناسا تستعد لإطلاق مسبار فضائي يرسم خارطة قطبي الشمس

2020/02/10 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لإرسال مسبار جديد صوب الشمس لإلقاء نظرة فريدة من نوعها على قطبيها المشتعلين.

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