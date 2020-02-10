انطلاق عملية لتطهير جزيرة الحضر في نينوى

2020/02/10 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن المعاون الجهادي للواء 33 التابع للحشد الشعبي، ابو علي البهادلي عن الشروع بعملية (علي ولي الله الرابعة)، صباح هذا اليوم الاثنين.وقال في بيان، له ، تلقته العهد نيوز، ان “العملية انطلقت في تمام الساعة (٧٠٠) من هذا اليوم لتطهير جزيرة الحضر في محافظة نينوى وبمساحة (٩٦٠ كم) وبمشاركة اللوية (P.M.F) […]

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