2020/02/10 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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النزاهة تهدد بإجراءات مالية وجزائية بحق من يمتنعون عن كشف ذممهم المالية

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

حذر مصرف الرافدين، الاثنين (10 شباط 2020)، من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك أشخاصا تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظ

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أعلنت محافظات اقليم كردستان، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارسها، يوم غد الاثنين.

وقالت كل من حكومات (اربيل ، دهوك، السليمانية)، في بيانات تلقتها (بغداد اليوم)، إنه "بسبب تساقط الثلوج وموجات البرد القارص والص

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نشر المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاحد، خارطة توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، داعياً الى الانتباه من الطرق الخارجية اثناء قيادة السيارات بسبب ’’التجمد’’ الذي يرافق انخفاض در

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