2020/02/10 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق 3 جسور وتقاطع البهو في الناصرية بالإطارات المحترقة

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إغلاق 3 جسور وتقاطع البهو في الناصرية بالإطارات المحترقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إغلاق 3 جسور وتقاطع البهو في الناصرية بالإطارات المحترقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).