2020/02/10 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إغلاق 3 جسور وتقاطع البهو في الناصرية بالإطارات المحترقة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إغلاق 3 جسور وتقاطع البهو في الناصرية بالإطارات المحترقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إغلاق 3 جسور وتقاطع البهو في الناصرية بالإطارات المحترقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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