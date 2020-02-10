الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها بالمصرف لمنح السلف والقروض

2020/02/10 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر مصرف الرافدين، الاثنين (10 شباط 2020)، من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف وال...





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