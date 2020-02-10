السيد الحكيم يتحدث في السفارة الايرانية عن الثورة الاسلامية

2020/02/10 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددَ رئيسُ تيارِ الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم على أهميةِ دورِ الثورة الاسلامية في تغييرِ المعادلاتِ الدولية، وتجسيدِ المبادئِ الاسلامية الحقة، ...

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