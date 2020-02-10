توقعات طقس العراق مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة

2020/02/10 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات حالة الطقس، اليوم الاثنين، إلى تعمق الكتلة الهوائية الباردة التي تشهدها البلاد نحو مناطق الجنوب، فيما تسجيل أغلب المدن درجات حرارة متدنية...

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