انطلاق عملية عسكرية واسعة لمطاردة داعش في جزيرة نينوى

2020/02/10 | 09:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت القطعات العسكرية من قوات الجيش والحشد الشعبي يوم الاثنين بعملية عسكرية واسعة لطرد عناصر تنظيم داعش من جزيرة نينوى.

وقال مصدر امني مسؤول اليوم، انه العملية يشترك بها الوية الحشد الشعبي (اللواء ٤٤ واللواء ٣٣ واللواء ٢٥ و فوج الرعد حشد الحضر) بالاضافة لآلوية من الجيش العراقي (اللواء ٢١ واللواء ٤٣).

ويساند العملية طيران الجيش العراقي، والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع التابع للحشد الشعبي، حسب المصدر.

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