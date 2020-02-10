هيأة النزاهة” تهدد بإجراءات مالية وجزائية بحق من يمتنعون عن كشف ذممهم المالية

2020/02/10 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.و دعت الهيئة المشمولين كافة ممَّن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى […]

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