الكشف عن تعديل مرتقب في قانون التقاعد

2020/02/10 | 09:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، الاثنين، أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة للتباحث في المعوقات ا...

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