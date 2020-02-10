2020/02/10 | 09:30 - المصدر: سومر نيوز
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الكشف عن تعديل مرتقب في قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، الاثنين، أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة للتباحث في المعوقات ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن تعديل مرتقب في قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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