انطلاق عملية (علي ولي الله الرابعة) في نينوى

2020/02/10 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية "علي ولي الله الرابعة" لتطهير جزيرة الحضر في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "العملية انطلقت في تمام الساعة (٧٠٠) من هذا اليوم لتطهير جزيرة الحضر في محافظة نينوى وبمساحة ٩٦٠ كم وبمشاركة اللوية ٣٣، ٤٤، ٢٥ ضمن قيادة عمليات نينوى".

يذكر ان الحشد الشعبي، اعلن العام الماضي عن انطلاق عمليات "علي ولي الله" على ثلاثة مراحل لتطهير جزيرة الحضر من مجاميع داعش الارهابية.

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