تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الصين

2020/02/10 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بتسجيل أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N6" في جنوب غربي الصين.

وقالت وزارة الزراعة الصينية، مساء امس الاحد، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (H5N6) شديدة العدوى تم اكتشافها في مزرعة دواجن بإقليم سيتشوان، في جنوب غربي الصين".

وأضافت إن "1840 طائرا نفق في مزرعة دواجن تحتوي على 2497، وقد تم إعدام الباقي"، مبينة أن "هذه هي أول حالة إصابة بفيروس (H5N6) المسبّب لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، بعد ظهور أربع حالات لطائر البجع خلال العام الحالي".

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