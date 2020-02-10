الحشد والجيش يطلقان عملية امنية لتفتيش وتطهير جزيرة نينوى من فلول داعش

2020/02/10 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الحشد الشعبي والجيش ، الاثنين، عملية أمنية لتفتيش وتطهير جزيرة نينوى من فلول داعش .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة مشتركة من ألوية الحشد الشعبي والجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش شرعت صباح اليوم بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة نينوى وتطهير الاراضي من المخلفات الحربية لداعش”، مبينا

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